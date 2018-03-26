Alişan ile Buse Varol nişanlandı

Alişan, dün Buse Varol’u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. 4 aydır birlikte olan Alişan ile Buse Varol evlilik yolunda ilk adımı attı. Alişan, oyuncu sevgilisi Buse Varol'u ailesinden istedi. Buse Varol Alişan'a tuzlu kahve de içirdi. Çift kız isteme merasiminden sonra nişan yüzüklerini taktı.

6 MAYIS'TA NİKAH VAR

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak. Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken ve Çğal Şıkel törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan, “Çok yakında evleniyorum. Hem kuyumcuya hem de eve ihtiyacım olacak. Sponsorlara duyurulur” diye espri yaptı.