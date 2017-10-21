Alişan: Mahsun Kırmızıgül'le 10 yıldır görüşmüyorum

Nişantaşı'nda bir motosikletle tur atarken görüntülenen Alişan, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

"ÖZCAN'LA SORUN YOK"

Özcan Deniz'in evlilik kararıyla ilgili konuşan Alişan, "Özcan düğün yapar ve beni de davet ederse kesin giderim. Onunla sorunum yok." dedi.

"10 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM"

Alişan, konuşmasına şöyle devam etti: "Ama diğeriyle (Mahsun Kırmızıgül) 10 yıldır görüşmüyorum. Yolda karşılaşsak selam bile vermem, o kişi ile tüm irtibatımı bitirdim."





PARA YÜZÜNDEN ARALARI BOZULMUŞTU

Alişan, Mahsun Kırmızıgül’e kızgınlığını şöyle anlatmıştı: “Prestij müzik zamanı Mahsun’a borç verdim. Daha sonra paramı istedim. Mahsun beni, ‘Biz seni adam ettik. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız, hayranlarımı üzerine salarım seni tükürükle boğarlar’ diye tehdit etti.”