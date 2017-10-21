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Alişan: Mahsun Kırmızıgül'le 10 yıldır görüşmüyorum

Alacak verecek meselesi yüzünden araları açılan ikili, yolda birbirlerini görse selam vermeme noktasında.

21.10.2017 - 13:43
  1. Haberler
  2. Magazin

Nişantaşı'nda bir motosikletle tur atarken görüntülenen Alişan, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

"ÖZCAN'LA SORUN YOK"

Özcan Deniz'in evlilik kararıyla ilgili konuşan Alişan, "Özcan düğün yapar ve beni de davet ederse kesin giderim. Onunla sorunum yok." dedi.

Alişan: Mahsun Kırmızıgül'le 10 yıldır görüşmüyorum

"10 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM"

Alişan, konuşmasına şöyle devam etti: "Ama diğeriyle (Mahsun Kırmızıgül) 10 yıldır görüşmüyorum. Yolda karşılaşsak selam bile vermem, o kişi ile tüm irtibatımı bitirdim."

Alişan: Mahsun Kırmızıgül'le 10 yıldır görüşmüyorum

PARA YÜZÜNDEN ARALARI BOZULMUŞTU

Alişan, Mahsun Kırmızıgül’e kızgınlığını  şöyle anlatmıştı: “Prestij müzik zamanı Mahsun’a borç verdim. Daha sonra paramı istedim. Mahsun beni, ‘Biz seni adam ettik. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız, hayranlarımı üzerine salarım seni tükürükle boğarlar’ diye tehdit etti.”

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