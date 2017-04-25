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Alişan sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Alişan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sevgilisiyle birlikte izledi.

25.04.2017 - 08:40
  1. Haberler
  2. Magazin

alişan

Ünlü türkücü, Instagram'ın hikaye bölümünden sevgilisi ile birlikte ilk paylaşımını yaptı.

SURATINI GİZLEDİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen ikiliden Alişan'ın, "Birlikte ilk derbi" notunu yazdığı ilk karade, sarı saçlı sevgilisinin suratına bilerek gizlemesi dikkati çekti.

Alişan sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

"UĞURLU GELDİ"

"Uğurlu geldi" yazılı ikinci fotoğrafta ise ikilinin el ele olduğu görülüyor.

Alişan sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

ALİŞAN 'CUMHURBAŞKANIMIZA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM' DEMİŞTİ

Diğer yandan Alişan, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajında, "Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah. Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor. Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek... Mutlu sona ulaşacağım inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim sözün tarihi nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız'ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu" demişti.

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