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Alişan: Yüzüğünü göster çok para verdim

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Alişan ve Eda Erol, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

05.07.2017 - 10:46
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Geçtiğimiz hafta nişanlanan Alişan ve Eda Erol, düğün hazırlıklarına başladı. Ünlü çift, hazırlıklar hakkında açıklamalar yaptı.

"ALİ SAMİ YEN Mİ KALDI AŞKIM"

Alişan, Eda Erol’un “Düğün için kalabalık bir yer arıyoruz. Olmadı Ali Sami Yen Stadyumu’nda yaparız” sözleri üzerine espriyi patlattı: “Ali Sami Yen mi kaldı aşkım! Artık sen de Fenerbahçelisin. İlk kavgamızı edeceğiz şimdi.”

150 BİN TL'LİK TEKTAŞ ALDI

Alişan, nişanlısına; "Onu bunu boşver de yüzüğünü göster. Ona çok para verdim, taksitlerini ödüyorum.” sözleriyle güldürdü. Tektaşın fiyatı 150 bin TL.

Alişan: Yüzüğünü göster çok para verdim

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