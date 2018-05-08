Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Ünlü çift, önceki akşam Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Uysal’ın “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna Alişan’ın “İzninizle Cumhurbaşkanım” diyerek “evet” yanıtını vermesi salondakileri güldürdü.

DÜĞÜNE ÜNLÜ YAĞDI

Bin kişinin katıldığı gecede eğlence geç saatlere kadar devam etti. Düğüne gelen sanatçılar da seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı.

ALTINLARIN TOPLAN DEĞERİ 540 BİN TL

Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.