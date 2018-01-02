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Alişan'dan Çağla Şıkel'e duygusal mesaj

Alişan'ın yakın dostu manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, bugün 39 yaşına bastı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 14:21..
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Alişan, şu sıralar 'Dostlar Mahallesi' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği yakın dostu Çağla Şıkel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"EN SON GUDUM OLDUN"

Instagram’da paylaştığı eski bir fotoğrafla şunları yazdı;

"Şimdi guducum bir şeyler söyleyeceğim dinle bir… 2003 yılında tanıştığımızda sadece bir dizi için bir araya gelmiştik... Sene oldu 2018 ve biz arkadaş, dost, kardeş olduk ve en son gudum oldun. Seni anlatmaya ve benim için önemini buraya yazmaya kalkarsam Instagram çökebilir! Ne kadar değerli ve özel olduğunu sen biliyorsun gudum. 15 yıldır her özel anımda yanımda olduğun için teşekkür ederim sana. Bugün yepyeni bir yaşa adım atıyorsun (21) İnşallah kalbin gibi tertemiz ve istediğin her şeyin fazlasıyla gerçekleşeceği bir yıl olsun senin için gudum... Ailen, yavruların ve dostlarınla birlikte… Doğum günün kutlu olsun'

Alişan'dan Çağla Şıkel'e duygusal mesaj

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