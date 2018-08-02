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Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Buse Varol, sosyal medyadan bebeğinin erkek olacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 13:31..
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Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü şarkıcı Alişan ile kısa bir süre önce dünya evine giren Buse Varol sosyal medyadan mutlu haberi 4 ay önce vermişti.

Sosyal medyadabebeğinin erkek olacağını duyuran Buse Varol'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Alişan ise bebeğinin ultrason fotoğraflarına bakmaktan kendini alamadı. Varol paylaşımının altına şu notu düştü.

"ERKEK ANNESİ OLUYORUM"

İşte o açıklama; "Allah’ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukari, Sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az...???? Doktorumuza çok çok teşekkür ederizz.. Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler????"

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