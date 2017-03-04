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Alistair bebeğin katili düğününde öldürüldü

14 yıl önce kafeteryada bebek arabasında uyuyan 2.5 yaşındaki Alistair bebeği öldüren zanlı, düğünününde öldürüldü

04.03.2017 - 21:28
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İzmir'de 14 yıl önce kafeteryada kavga ettiği Ali Bektaş ile bebek arabasında uyuyan 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'u öldüren, çarptırıldığı 36 yıl ağır hapis cezasını çektikten sonra geçen hafta tahliye edilen 46 yaşındaki Daimi Akyüz, Aliağa ilçesinde düğününde husumetli olduğu eski koğuş arkadaşı 35 yaşındaki Erdal Tali tarafından öldürüldü.

Bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan Erdal Tali'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ALİSTAİR BEBEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ÇIKTI

Öldürülen damatla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ölen Daimi Akyüz'ün, İzmir'de 14 yıl önce kavga ettiği Ali Bektaş ile bebek arabasında uyuyan 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'u öldüren kişi olduğu ortaya çıktı. Akyüz'ün hapis cezasını çektikten sonra tahliye edildiği öğrenildi.

14 YIL ÖNCE OLAY NASIL OLMUŞTU?

Foça ilçesinde bağlı Yeni Foça'da 7 Temmuz 2003'te meydana gelen olayda, annesi Özlem Grimason ve anneannesi Gülay Eşsizhan'ın oturduğu kafeteryada bebek arabasında uyuyan Alistair Grimason, arka masalarda oturanlar arasında çıkan silahlı kavgada isabet eden bir kurşunla yaşamını yitirdi. Özlem ve David Grimason çiftinin çocukları Alistair ile kavga ettiği Ali Bektaş'ın ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olan Daimi Akyüz, polisin sıkı takibi sonucu yakalanıp tutuklandı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Daimi Akyüz, 19 Temmuz 2004 tarihinde 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

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