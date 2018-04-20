Meksika'da bir kadın, markette alışveriş yaptığı sırada kendisi gibi alışveriş yapmakta olan iki kadınla raflar arasında karşılaştı. Alışveriş arabalarıyla kadını oyalayan yankesici kadınlardan biri, kadını raflar ve alışveriş arabaları arasına sıkıştırarak oyaladı. Diğeriyse hemen arkasından kadının omzunda olan çantasının içine uzandı.

YANKESİCİLER PES ETMEDİ

Kadının sıkışıklıktan kurtulmak için yaptığı hamlelerde hedeflerine ulaşamayan yankesiciler 55 saniye boyunca şanslarını denediler.

Alışveriş arabasıyla yankesicilik yapan kadınlar VİDEO