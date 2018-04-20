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Alışveriş arabasıyla yankesicilik

Markette alışveriş yapmakta olan bir kadın, kendisi gibi alışveriş yapan 2 kadın tarafından önce sıkıştırıldı, sonra soyuldu.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 09:43..
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Meksika'da bir kadın, markette alışveriş yaptığı sırada kendisi gibi alışveriş yapmakta olan iki kadınla raflar arasında karşılaştı. Alışveriş arabalarıyla kadını oyalayan yankesici kadınlardan biri, kadını raflar ve alışveriş arabaları arasına sıkıştırarak oyaladı. Diğeriyse hemen arkasından kadının omzunda olan çantasının içine uzandı.

YANKESİCİLER PES ETMEDİ

Kadının sıkışıklıktan kurtulmak için yaptığı hamlelerde hedeflerine ulaşamayan yankesiciler 55 saniye boyunca şanslarını denediler.

Alışveriş arabasıyla yankesicilik yapan kadınlar VİDEO

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