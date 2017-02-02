Alışveriş merkezinde asma tavan çöktü

Aksaray'da bir alışveriş merkezinin giriş bölümündeki koridorda bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Müşterilerin koridorda yürüdüğü sırada çöken asma tavan büyük paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı bir müşterinin telefonunu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tavan büyük bir gürültüyle çökerken, koridordaki insanların da panikle dışarıya kaçtığı görüldü.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, alışveriş merkezi de yetkililer tarafından boşaltılarak bir süre girişler yasaklandı.