Dün saat 22.30 sıralarında merkez Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Emin Allı, dün gece alışveriş merkezine gitti.

ANİDEN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bir süre alışveriş merkezinde gezen Allı, birdenbire 3'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Zemin katta yürüyenlerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin Allı, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenen Allı'nın yoldan duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Allı, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen tekrar yaşama döndürülemedi.

Allı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin 3'üncü katından ölüme atladı VİDEO

O AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Emin Allı'nın alışveriş merkezinde kendini boşluğa bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Allı'nın 3'üncü katta gezerken birden korkuluklara yönelerek kendini boşluğa bıraktığı ve zemin katta yere çakıldığı görülürken, bir kadının Emin Allı'nın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.