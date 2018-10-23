Aliya İzzetbegoviç´in vefatının yıldönümü

İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosna doğumlu İzzetbegoviç, lise döneminde arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü’nü kurdu. Kulüp, İkinci Dünya Savaşı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları yardımlarla adında sıkça bahsettirirdi. 1945 yılında ülke yönetiminin komünistlerin eline geçmesiyle İzzetbegoviç, 'İslamcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İSLAM DÜNYASI’NA YENİDEN UYANIŞ ÇAĞRISI

Komünist rejiminin Boşnak Müslümanların kimliğini yok etme politikalarına karşın İzzetbegoviç, 1970 yılında ‘İslam Bildirisi’ni yayınladı. Bu bildiri, İslam dünyasına 'yeniden uyanış' çağrısıydı ve İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Ardından da 1983'te 'İslam Manifestosu'adlı kitabını çıkardı.

CUMHURBAŞKANI OLDU

İzzetbegoviç, bu kitabından sonra Avrupa’da radikal bir İslam cumhuriyeti kurmaya çalışmakla suçlanarak 14 yıl hapse mahkum edildi. 1988'de af yasasıyla serbest kalan İzzetbegoviç, komünist rejimlerin çöküşte olduğu bu dönemde Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adında bir siyasi parti kurdu. Partisi 5 Aralık 1990 tarihinde Bosna-Hersek’te yapılan seçimleri kazandı ve bu seçimlerin ardından Aliya İzzetbegoviç cumhurbaşkanı oldu.

"HER ŞEYE KADİR OLAN ALLAH'A AND OLSUN Kİ KÖLE OLMAYACAĞIZ"

1 Mart 1992'de yapılan referandumda Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bu gelişmelerin üzerine Sırplar, Bosna-Hersek’i işgal etti ve yüz binlerce insan katledildi. Aliya İzzetbegoviç 4 yıl boyunca devam eden bu vahşetin ortasında liderliğini kararlılıkla sürdürdü ve aynı zamanda ordusunun başında cephede mücadele etti. O, ‘Her şeye kadir olan Allah’a and olsun ki köle olmayacağız’ dedi ve bu inançla savaştı. 1995 yılında Amerika’da imzalanan Dayton Antlaşması ile ülkesinin yaşadığı işgali sonlandırdı. İzzetbegoviç 1998 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü. 19 Ekim 2003 günü Aliya İzzetbegoviç 78 yaşındayken aramızdan ayrıldı.