Aliya İzzetbegoviç'ten ufuk açıcı 20 söz

Bosna Hersek'in Eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, İslami görüşü savunuşu ve bu yönde söylediği sözlerle tanındı. Döneminin rejimine karşı durduğu tutum ile kendini gösterdi. Kur'an ve İslamiyet için söylediği sözlerle de özellikle gençlerin ufkunu açmayı hedefledi. Bugünlerde o sözleri hatırlamaya ihtiyacımız var gibi...

İşte Bilge Kral'ın ufuk açacak 20 sözü...

- Hayvanlar açken tehlikeli olur; insanlarsa tokken tehlikeli oluyorlar.

- Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.

- Bütün yücelik ve şükran Allah’a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit edebilir.



- Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız!





- Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder.

- Balığın suda yaşaması gibi dünyanın içinde yaşadığı çevre Kur'an ve İslâm'dır.

- İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.

- Geleceğimizi, geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız.



- İslam, korkakların değil; cesur ve atıl Müslümanların omuzlarında yükselecektir!

- Müslümanların hızla artan büyük nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor. Ruhumuza, akılımıza ve başarılarımıza vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız? Küçük ve kırılgan bir insanda bile insanlığa katkıda bulunabilecek büyük bir ruh bulunabilir. Gücümüz, bilimimiz, edebiyatımız nerede? Nerede buluşlarımız, küllî iyiliğe katkılarımız?





- Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider.

- Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın.

- Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler. Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar...

- İnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan her şey gayri insanidir.

- Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır.

- Anlayış eksikliğinden saldırganlığa sadece bir adım vardır.





- Gerçek inanan bir nesil, sadece şuursuz bir dini aidiyet içinde bulunan düzinelerce nesilden çok daha fazla şey yapabilir.

- En kötü kombinasyon, boş bir ruh ile dolu bir midededir.

- "Hayat kısa" sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince uzun yaşadığımı düşünüyorum."

- İslam arzuların yok edilmesi değil, kontrol edilmesini ister.

Bonus: Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır!

Damla Karakuş

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