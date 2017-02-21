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Aliyev eşini cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirdi.

21.02.2017 - 11:57
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aliyev

Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Mihriban Aliyeva'yı anayasanın ilgili maddeleri gereği "cumhurbaşkanı birinci yardımcısı" görevine atadığı bildirildi.

ANAYASADA GEÇTİĞİMİZ SENE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTI

Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının "evet" oyu kullandığı referandumla, "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN YAPILIYOR

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.

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