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Aliyev’in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

İHA | 15.09.2018 - 14:39..
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sehit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

ANIT ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek bıraktı.

Aliyev’in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti

Başkan Erdoğan ve Aliyev, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’nda da şehit mezarlarına çiçek bırakıp, Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Bakü Türk Şehitliği’ne geçerek, anıta çelenk bırakıp anıt şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılacak.

Aliyev’in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti

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