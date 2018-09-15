Güvenlik kamerası bir yeteneği daha keşfetti

Erdoğan Aliyev’in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde okul kantinlerine yönelik denetimde toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandı. Yeni dönemde de denetimlere yoğun bir şekilde devam edilecek.

Futbolun Süperleri adlı ödül törenine katılan Fatih Terim, bir taraftarın omzuna el atarak fotoğraf çekilmek istemesine çok kızdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme dönemi başladı. Buna göre genel yerleştirmede açıkta kalan adaylara yeni bir kapı aralandı.

1 Bin Ladin'i öldüren eski asker: Yaptığım en kötü şey Terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'i öldüren ABD donanmasından emekli deniz subayı Robert O'Neill, hayatında yaptığı en kötü şeyin bu olduğunu söyledi.

2 Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerinin sisteme entegre edebilmeyi umduklarını belirtti.

3 Alaattin Çakıcı üzerinden AK Parti-MHP kavgası çıkardılar Türkiye'nin birçok meselesi varken hapiste cezasını çekmekte olan Alaattin Çakıcı bir anda nasıl gündeme oturdu? Gerilim yaratmak isteyenlerin bir diğer algı oyunu bu olmasın?

4 HDP, havaalanında provokasyon peşinde Türkiye'nin mega projelerine her zaman takoz olmayan kalkan örgütün partisi, ortalığı kızıştırmak için havaalanı inşaatına gitti.

5 Aziz Kocaoğlu: İzmir'de kokunun nedeni Melih Gökçek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, İzmir'deki kötü kokunun nedenini Melih Gökçek'e bağladı, "2009'da arsenik krizi yaşanmıştı" dedi.

6 Üçüncü Havalimanı çalışanlarına A'dan Z'ye hizmet Halihazırda 35 bin kişinin çalıştığı, 26 bin kişinin konakladığı İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında günlük 130 bin kişilik yemek pişiriliyor, 25 bin kişiye çamaşır temizleme hizmeti sunuluyor.