Alkol içerken dereye düşüp öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki, Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkol alan Mustafa Kırgıl dengesini yitirince dereye düştü.

SU ÇEKİLDİĞİ İÇİN BETONA ÇARPTI

Dere kıyısında su çekildiği için, sadece 30 santimlik bir su birikintisinin bulunmasından dolayı Kırgıl, beton zemine çarptı.

Çevreden geçenler, dere kenarındaki duvarın üstünde cep telefonu, muz ve bira görünce aşağı baktıklarında hareketsiz yatan Mustafa Kırgıl’ı fark ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gelen ekipler yaptıkları incelemede Mustafa Kırgıl’ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenardından Kırgıl’ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından yukarıya çıkarıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Polis ekipleri üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan Mustafa Kırgıl’ın ve saat 22.00 sıralarında bir marketten bira ve muz aldığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.