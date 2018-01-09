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Alkol içtiği arkadaşının boğazını kesip, öldürdü

Bursa'da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte alkol içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez'le kavga etmeye başladıktan sonra önce kalbinden bıçakladı, ardından da boğazını kesip öldürdü.

DHA | 09.01.2018 - 21:25..
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Bursa'da bu akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtindeki parkta bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ARKADAŞININ BOĞAZINI KESTİ

Kavga esnasında vatandaşların ayırmak isteği ikili birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sırasında Yılmaz Koçak üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Celil Tükenmez’in kalbine saplayıp, ardından kanlar içerisinde yerde yatan arkadaşının boğazını kesti.

Alkol içtiği arkadaşının boğazını kesip, öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdiler. Bu arada arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Yılmaz Koçak, olaydan sonra kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kısa sürede olay  yerine gelen sağlık görevlileri Celil Tükenmez’in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise vatandaşların linç etmek istediği zanlı Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak, tedavisi için Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Alkol içtiği arkadaşının boğazını kesip, öldürdü

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Ölen Celil Tükenmez’in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol içtiği arkadaşının boğazını kesip, öldürdü



Alkol içtiği arkadaşının boğazını kesip, öldürdü



Alkol içtiği arkadaşının boğazını kesip, öldürdü

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