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Alkol komasına giren 16 yaşındaki kız hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl İnegöl İlçesi’nde dün alkol komasına girerek baygınlık geçiren 16 yaşındaki liseli bir kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

20.01.2017 - 16:09
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Okul saatinde arkadaşlarıyla gezmeye çıkan lise öğrencisi B.Ö. Özdilek Kavşağı’ndaki yeşil alana oturarak alkol almaya başladı.

Derslerinin kötü olduğu gerekçesi ile içtiği öne sürülen genç kız, alkol komasına girdi. Bir anda yere yığılan genç kızı gören arkadaşları 112 Acil Servise haber verdi.

1.58 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından B.Ö. haber verilmesi üzerine hastaneye gelen ailesi tarafından eve götürüldü.

Alkol komasına giren 16 yaşındaki kız hastanelik oldu

Alkol komasına giren 16 yaşındaki kız hastanelik oldu

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