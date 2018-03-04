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Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Bursa'da alkol aldıktan sonra aşırı hız sonucu köprü demirlerini kırarak dereye uçan otomobildeki 2 kişi hafif yaralarla kurtuldu.

İHA | 04.03.2018 - 06:53..
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Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde Gökdere KYGS kavşağında meydana gelen kazada, 77 promil alkollü olan Yunus Emre Kırlılar (24) ve Mustafa Çağatay Çaycı (24) kontrolünde olan 16 F 1670 plakalı araçla aşırı hız sonucu girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedip köprü demirlerini kırarak 5 metrelik dereye uçtu.

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu VİDEO

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTAN KENDİLERİ ÇIKTI

Ters şekilde suyun içine gömülen araçtan kendi imkanları ile çıkan Yunus Emre Kırlılar ve Mustafa Çağatay Çaycı kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Ters şekilde 2 saati aşkın sürede suda kalan aracın elektriği kesilmezken aracın radyosu da çalışır vaziyette kaldı.

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahısların dereden çıkarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından 5 metrelik dereden çıkarılan şahıslara sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Olayı gördüğünü belirten Fikret Kış, "Arkadaşlar karşıdan gelirken hızlı geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti köprü demirlerini kırarak dereye uçtular. Araç hızlıydı, kendi imkanları ile çıktılar araçtan bizde zaten görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik" dedi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

Alkollü 2 kişi, içinde oldukları araçla dereye uçtu

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