Alkollü adam kendisini içeri almayan lokantacıyı bıçakladı

Olay Çarşamba Mahallesi Darmstad Caddesi’nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hulusi Baskın, lokantasına gelen şüpheli Z.R.’yi (45) alkollü olduğu ve ayakta duramadığı gerekçesiyle içeri almadı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine öfkelenen Z.R. cebinden çıkarttığı bıçakla lokanta sahibi Hulusi Baskın’ı karnından bıçaklayıp kaçmaya başladı. O esnada görev yapan güven timleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredeki vatandaşlar dağıtılırken, sağlık ekipleri yaralı lokantacıyı ambulansa bindirdiği esnada eşi geldi. Kanlar içerisinde ambulansta yatan kocasına gören kadın sinir krizi geçirdi. Yaralı Hulusi Baskın’ın Muradiye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor. Zanlı Z.R.’nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.













