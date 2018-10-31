Alkollü adam dünya beni sevmiyor diyerek nehre atladı

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Nehir kıyısında alkol alan Süleyman K., bir süre sonra "Dünya beni sevmiyor" diye bağırıp, suya atladı.

KÖPRÜ KAPAKLARINA KADAR YÜZDÜ

Nehir suyunun az ve akıntısız olması nedeniyle köprü kapaklarına kadar yüzen Süleyman K., bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Bu sırada çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verip, suya girerek Süleyman K.'yi kıyıya çıkardı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Süleyman K. hastaneye kaldırıldı.













