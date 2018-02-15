'Alkollü gözlüğü' takanlar zor anlar yaşadı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın-Nazilli Karayolu'ndaki uygulama noktasında, biri 1,5 diğeri 2,5 promil alkollü gösteren gözlükleri sürücülere test ettirdi.

Gözlükleri takan sürücülerden anahtarla aracın kapısını açmaları ve yaya olarak dubaların arasından geçmeleri istendi.

Sürücülerin bazıları kapıyı açmakta zorlanırken, bazıları da dubaların arasında geçerken düşme tehlikesi yaşadı.

Söke ilçesi Bağarası mevkisindeki uygulama noktasında da gözlüklerle, düz çizgide yürüme ve kaleye şut atma gibi denemeler yaptırıldı. Gözlüğü takanların yaşadığı zor anlar renkli görüntüler oluşturdu.

ALKOL, ÖLÜMLÜ KAZALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Söke İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş İbrahim Kılınç, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 30 ülkede yaptığı araştırma sonucu, ölümlü kazaların oluşmasında alkolün etkisinin yüzde 65 olarak belirlendiğine işaret etti.

Alkolün dikkatsizlik, enerji eksikliği, acelecilik ve sabırsızlığa neden olduğunu söyleyen Kılınç, gözlüklerle sürücülere alkollü araç kullanmanın verdiği etkileri deneyimleme imkanı verdiklerini ifade etti.

"BIRAKIN ARABA SÜRMEYİ, YOLDA YÜRÜME ŞANSIMIZ BİLE YOK"

Sürücülerden Özlem Çetindere, gözlüğü taktığında çok zorlandığını belirtti. Özellikle kapıyı açmakta bir hayli zorlandığına dikkati çeken Çetindere, "Alkollü insanlar gerçekten bu şekilde oluyorlarsa gerçekten çok kötü bir durum. Kimse alkollü araba kullanmasın." dedi. Mustafa Hazar ise "Alkol böyle yapıyorsa bırakın araba sürmeyi, yolda yürüme şansımız bile yok. Kendi canımız söz konusu. Gerçekten gözlüğü takınca durumun ciddiyetini bir kez daha anlıyorsunuz." diye konuştu.