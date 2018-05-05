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Alkollü içeceklerde vergi oranı arttı

Rakı, Cin ve Votka'nın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 09:11..
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Alkollü içkilerle ilgili de bir takım düzenlemelere gidildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü.

Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltildi.

2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi.

AB UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE

Alkollü içkilere yönelik düzenlemenin, AB uyum yasaları çerçevesinde; yüksek "alkollü içkilerin vergilerini eşitlemeye" yönelik Türkiye'nin taahhütleri nedeniyle alındığı bildirildi.

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