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Alkollü iki kafadar 30 metre yüksekten yuvarlandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde, alkol aldıkları tepeden dengelerini kaybedip yuvarlanan iki arkadaş itfaiye tarafından kurtarıldı.

İHA | 07.02.2018 - 09:47..
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Silivri'nin Alipaşa Göleti mevkinde dün akşam saatlerinde, Y.Y. ve Y.Ç. isimli iki arkadaş, araçlarıyla bölgenin en yüksek olan yerine çıkarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün etkisiyle dengesini kaybeden iki kafadar, bulundukları yerden yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.

Alkollü iki kafadar 30 metre yüksekten yuvarlandı

İMDATLARINA İTFAİYE YETİŞTİ

Şahıslar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, iki vatandaşı düştükleri yerden çıkaramayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye görevlileri iple yaralıların bulunduğu yere indi.

Alkollü iki kafadar 30 metre yüksekten yuvarlandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sedye ile yukarı çıkarılan iki yaralı, olay yerinde bekleyen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü iki kafadar 30 metre yüksekten yuvarlandı

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