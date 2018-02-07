Alkollü iki kafadar 30 metre yüksekten yuvarlandı

Silivri'nin Alipaşa Göleti mevkinde dün akşam saatlerinde, Y.Y. ve Y.Ç. isimli iki arkadaş, araçlarıyla bölgenin en yüksek olan yerine çıkarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün etkisiyle dengesini kaybeden iki kafadar, bulundukları yerden yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.

İMDATLARINA İTFAİYE YETİŞTİ

Şahıslar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, iki vatandaşı düştükleri yerden çıkaramayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye görevlileri iple yaralıların bulunduğu yere indi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sedye ile yukarı çıkarılan iki yaralı, olay yerinde bekleyen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.