Karaçay mevkiinde trafik kontrolü yapan Bartın Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Amasra’dan Bartın istikametine doğru gelen Sibel Y. yönetimindeki 74 AAD 330 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Yapılan uyarılara aldırış etmeyen araç sürücüsü bu sırada kendisine sağa doğru park etmesi için yönlendirmeye çalışan Turgut Çalıkoğlu isimli trafik polisine çarptı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisi ile yaralanan trafik polisi, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çalıkoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda bazı kırıklar olduğu belirtildi.

Alkollü sürücü trafik polisine çarptı ViDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.