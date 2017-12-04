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Alkollü kamyon sürücüsü MOBESE direğine çarptı

Bağcılar'da alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü MOBESE direğine çarparak durabildi.

DHA | 04.12.2017 - 05:54..
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İddiaya göre, aşırı alkollü olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü Tekstilkent yönünden Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ne doğru gidiyordu.

Alkollü kamyon sürücüsü MOBESE direğine çarptı

Yolda sürekli manevra yapan sürücü kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü ancak MOBESE direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın geç saatte olması olası bir faciayı önledi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Alkollü kamyon sürücüsü MOBESE direğine çarptı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsünün evraklarını istedi ancak sürücünün üzerinden kendisini tanıtacak herhangi bir belgeye ulaşılamadı. Polis ekipleri alkollü sürücüyü karakola götürürken kaza sonrası yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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