Alkollü kişi cami tuvaletini ateşe verdi

İnegöl ilçesindeki Sanayi Camii'nin tuvalet kısmında meydana gelen yangın ilk belirlemelere göre elektik kontağından zannedildi. Yunus ekiplerinin çevrede yaptığı incelemeler sonucunda, elektrik kontağından değil alkollü bir şahıs tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı.





POLİS YAKALADI ŞAHIS İTİRAF ETTİ

Durumu şüpheli bulan polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde yangından 3 dakika önce bir şahsın tuvaletler bölümünden çıktıktan sonra yangının başladığını tespit etti. Bunun üzerine çevrede yapılan aramalarda eşkali belirlenen Kerim D. isimli şahıs Orhaniye mahallesinde kıskıvrak yakalandı.

Yakalan şahsın elinde bir poşet içerisinde caminin tuvaletini ateşe verdiği yanıcı maddeler ele geçirildi. Aşırı derece alkollü olan şahıs yangını kendisinin çıkardığını kabul ettiği öğrenildi.

Kerim D. yunus ekipleri tarafından sağlık kontrollünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın elinde ele geçirilen malzemeler ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinden sonra olay yerinden kaldırıldı.