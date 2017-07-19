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Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit

Antalya'da 2.95 promil alkolle polise yakalanan motosiklet sürücüsü, polisleri müdürüne söylemekle tehdit etti.

19.07.2017 - 11:18
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Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 61 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. 07 FSZ 31 plakalı motosikletiyle sokak üzerinde seyreden Yıldırıl Arınık'ı gören trafik polisleri sorgulamak için durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçma girişiminde bulunan Arınık, motosikletli polis timi tarafından önü kesilerek yakalandı.

Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit

2,95 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Trafik polisleri tarafından alkol muayenesinden geçirilen Arınık'ın 2.95 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Arınık'ın motosiklet ehliyeti ve motosikletinin de muayenesinin olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin ceza yazacaklarını söylemesi üzerine Arınık, bir anda beklenmedik tepki verdi.

Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit

"NE VARDI SANKİ BIRAKSAYDIN, ŞİMDİ GİDİP MÜDÜRÜNE SENİ SÖYLEYECEĞİM"

Üzerindeki kıyafetini çıkarıp yere atan ve bağırmaya başlayan Arınık'ı sakinleştirmek kolay olmadı. Kendisine cezai işlemleri başlatan polis memuruna da hesap soran Arınık, “Ne vardı sanki bıraksaydın? Sen git başkasını yakala beni yakalama. Senin adın ne? Sen görürsün şimdi bu şekilde emniyet müdürünün yanına gideceğim seni söyleyeceğim" dedi.

Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit

ÇEVREDEKİLER TEHDİDE GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Arınık'ın tehdidine çevredeki bazı vatandaşlar gülerek karşılık verdi. Alkollü sürücü Arınık'a ehliyetsiz, muayenesiz ve alkollü araç kullanmaktan 2 bin 734 TL para cezası kesildi. Arınık, polis merkezine götürülürken motosiklet de otoparka çekildi.

Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit

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