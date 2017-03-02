Alkollü polis memuru, trafiği birbirine kattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenilen S.K. (31), 34 CCC 83 plakalı otomobili ile Ankara istikametine seyir halindeyken Zeki A.’nın kullandığı 54 TE 409 plakalı kasa dolu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, dorse yerinden çıkarak yol kenarına uçtu.

AĞIR YARALANDI

Polis memuru S.K. ise bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis memuru S.K., itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

200 KM HIZ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otomobilde yaptığı incelemede alkol şişelerine rastladı. Bazı alkol şişeleri de otomobilin yanına düştü. Kamyonet sürücüsü Zeki A. ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis memurunun kullandığı otomobilin hız göstergesinin 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Zeki A., “Mola vermiştik. Tekrar yola çıktık. Bir dakika geçmedi, büyük bir süratle gelerek vurdu. Bizi savurdu. Otomobilde alkol şişelerini fark ettik.” dedi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.