Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Sokak'ta meydana gelen olayda, eşi A.B. ve çocuğu ile alışveriş yaptıktan sonra evine doğru gitmekte olan B.B. adlı kadına, alkol satışı yapan mekanın kapısında alkollü olduğu iddia edilen N.K. başörtüsü nedeniyle hakaret etmeye başladı.

Bu ağır hakaretleri duyan A.B., N.K. ile tartışmaya başladı. N.K., sözlü tartışmanın ardından eşinin ve 6 yaşındaki çocuğunun yanında A.B.’ye yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Alkollü şahıs eşinin yanında çarşaflı kadına hakaret etti VİDEO

"EŞİM TACİZDEN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLDU"

Eşine yönelik ağır ithamlara kayıtsız kalamayarak “Yaşından başından utan, ne biçim konuşuyorsun, kime küfür ediyorsun” şeklinde N.K’ya tepki verdiğini ve bu tepkinin ardından N.K.’nın üzerine saldırdığını dile getiren A.B., “Manav arkadaştan alışveriş yaptık, ellerimiz dolu bir şekilde sokaktan geçiyorduk. Mevzunun yaşandığı yer hemen alkol satan bir işletmenin önü. Alkol satışı gündüz gece fark etmiyor. Adamın mırıldandığını fark etmiştim ama önümüzden yine alkollü yaşlı bir adam geçiyordu, herhalde ona mırıldanıyordur diye fazla kulak asmadım. İyice o tarafa doğru yaklaşınca hanıma söylendiğini fark ettim. Çünkü o sırada orada hiç kimse yoktu, sadece biz geçiyorduk. Bir de baktım adamın yüzüne direkt hanıma söyleniyor. Karakolda verdiğim ifademde de söyledim zaten, çok ağır laflar kullandı. Eşim sadece çarşaflı olduğu için ‘Başına bak, bunların ne işi var burada’ şeklinde ve daha da ağır ifadeler kullandı. Daha sonra ben ‘Sen ne diyorsun, yaşından başından utan’ deyince bana yumruk ve tokat sallamaya başladı. Yanımızda 6 yaşında çocuğum vardı ve o da çok korktu. Eşim sözlü tacizden şikâyetçi oldu. Ben de darp raporu aldım. Darp edilmek ve eşim ve 6 yaşındaki çocuğumun yanında küçük düşürülmekten kendisinden şikayetçi oldum.” dedi.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.