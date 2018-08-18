taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Alkollü şahıs oturduğu evi ateşe verdi

Adana'da aşırı alkollü bir şahıs, oturduğu evini ateşe verdikten sonra intihara kalkıştı.

İHA | 18.08.2018 - 07:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45145 sokakta aşırı alkollü olan Hasan Ulam, oturduğu evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ulam daha sonra kendisini evin bir odasına kapattı. Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alkollü şahıs oturduğu evi ateşe verdi

BOĞAZINA KIRIK CAM PARÇASI DAYADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ulam gözaltına alınacağını anlayınca, boğazına kırık cam parçası dayayarak polislere direndi. Polis ekipleri uzun bir uğraş sonrasında şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Alkollü şahıs oturduğu evi ateşe verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, şirketlerin bilançolarını durdurmayı planlıyor

Trump, şirketlerin bilançolarını durdurmayı planlıyor

13
ABD, Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD, Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

40
Ukraynalı vali: Barbar Conan burada yaşadı

Ukraynalı vali: Barbar Conan burada yaşadı

5
Galatasaray'ın genç transferi Emre Akbaba İstanbul'da

Galatasaray'ın genç transferi Emre Akbaba İstanbul'da

22
Nijer'de halka çağrı: Kurban etini odunda pişirmeyin

Nijer'de halka çağrı: Kurban etini odunda pişirmeyin

4
Taksim'de kadınları yerde sürükleyen zanlılar yakalandı

Taksim'de kadınları yerde sürükleyen zanlılar yakalandı

34
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM