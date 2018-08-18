Alkollü şahıs oturduğu evi ateşe verdi

Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45145 sokakta aşırı alkollü olan Hasan Ulam, oturduğu evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ulam daha sonra kendisini evin bir odasına kapattı. Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BOĞAZINA KIRIK CAM PARÇASI DAYADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ulam gözaltına alınacağını anlayınca, boğazına kırık cam parçası dayayarak polislere direndi. Polis ekipleri uzun bir uğraş sonrasında şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.