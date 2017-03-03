Alkollü sürücü aracıyla girdiği bankayı yakarken yakalandı

Muratpaşa İlçesi Şarampol Mahallesi İstiklal Kavşağı üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde saat 04.00'te meydana gelen olayda, Cem Mustafa D.'nin yönetimindeki otomobilin banka şubesinden içeri girdiğini gören bir kişi, kaza olduğu düşüncesiyle durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin bankanın giriş kapı ve camlarını kırdığını ancak sürücüsünün ortada olmadığını gördü.

BANKAYI YAKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Gürültü sesi üzerine üst kata çıkan polis, bilgisayarlar başta olmak üzere tüm ofis malzemelerini yerlere saçan Cem Mustafa D.'yi elinde bir deste kağıdı tutuşturup sistem odasını yakmaya çalışırken buldu. Gözaltına alınan D., kelepçelenip ekip aracına götürüldü. D., içtiği bir biranın kutusunu da bankanın içerisinde bıraktı. Alkol muayenesinden geçirilen D., 0.44 promil alkollü çıktı.

"PARASAL SİSTEME TEK BAŞINA BİR DİRENİŞTİR BU"

Neden böyle bir eylemde bulunduğu sorulan D., "Parasal sisteme tek başına bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım. Yürümüyor çünkü. Parasal sistemin insanlar üzerindeki etkisi kötü sonuçlar doğuruyor. Buna dikkati çekmek için devam edeceğim." dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen D. hakkında, daha önce de görev başındaki memura mukavemet nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından banka şubesi, banka güvenlik görevlilerine teslim edildi.