taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.546
USD
3,7187
EURO
3,9316
ALTIN
147,07
PETR
55,3100

Alkollü sürücü aracıyla girdiği bankayı yakarken yakalandı

Antalya'da 28 yaşındaki alkollü sürücü, otomobiliyle girdiği bankayı yakarken yakalanınca "Yeni bankalarda buluşmak üzere" dedi.

03.03.2017 - 16:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Muratpaşa İlçesi Şarampol Mahallesi İstiklal Kavşağı üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde saat 04.00'te meydana gelen olayda, Cem Mustafa D.'nin yönetimindeki otomobilin banka şubesinden içeri girdiğini gören bir kişi, kaza olduğu düşüncesiyle durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin bankanın giriş kapı ve camlarını kırdığını ancak sürücüsünün ortada olmadığını gördü.

BANKAYI YAKMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Gürültü sesi üzerine üst kata çıkan polis, bilgisayarlar başta olmak üzere tüm ofis malzemelerini yerlere saçan Cem Mustafa D.'yi elinde bir deste kağıdı tutuşturup sistem odasını yakmaya çalışırken buldu. Gözaltına alınan D., kelepçelenip ekip aracına götürüldü. D., içtiği bir biranın kutusunu da bankanın içerisinde bıraktı. Alkol muayenesinden geçirilen D., 0.44 promil alkollü çıktı.

"PARASAL SİSTEME TEK BAŞINA BİR DİRENİŞTİR BU"

Neden böyle bir eylemde bulunduğu sorulan D., "Parasal sisteme tek başına bir direniştir bu. Herkesin borcu yok mu bankaya? Bankaya girmeye çalıştım, yeni bankalarda buluşmak üzere. Banka olur ya da parayla dönen her şey olur. Parasal sisteme karşıyım. Yürümüyor çünkü. Parasal sistemin insanlar üzerindeki etkisi kötü sonuçlar doğuruyor. Buna dikkati çekmek için devam edeceğim." dedi.

Alkollü sürücü aracıyla girdiği bankayı yakarken yakalandı

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen D. hakkında, daha önce de görev başındaki memura mukavemet nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından banka şubesi, banka güvenlik görevlilerine teslim edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

32
15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

117
Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

110
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

187
Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

182
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

546
15 Temmuz darbe girişimine ait çarpıcı kareler

15 Temmuz darbe girişimine ait çarpıcı kareler

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM