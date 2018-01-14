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Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
Konya'da otomobiliyle yadınlatma direğine çarpan alkollü sürücü yaralandı.
AA | 14.01.2018 - 03:02..
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Aydınlatma direğinin yola devrilmesi nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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