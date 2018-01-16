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Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir alkollü sürücü fren yerine gaza basınca boş yolda bir ağaca çarparak feci şekilde kaza yaptı.

İHA | 16.01.2018 - 09:05..
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Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’nde sabah saat 06:00 sıralarında, edinilen bilgiye göre Özcan Ö. idaresindeki otomobil, belediye ek hizmet binası önüne geldiği esnada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan refüje çıkan otomobil aşırı süratli bir şekilde ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı ViDEO

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle ağaç yola devrilirken, sürücü Özcan Ö. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yapılan incelemelerde bir jeotermal santralde mühendis olarak çalıştığı öğrenilen  sürücü Özcan Ö.’nün aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan yaralının yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı

Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı



Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı



Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı



Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı



Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı

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