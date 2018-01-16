Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’nde sabah saat 06:00 sıralarında, edinilen bilgiye göre Özcan Ö. idaresindeki otomobil, belediye ek hizmet binası önüne geldiği esnada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan refüje çıkan otomobil aşırı süratli bir şekilde ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alkollü sürücü boş yolda ağaca çarptı ViDEO
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle ağaç yola devrilirken, sürücü Özcan Ö. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yapılan incelemelerde bir jeotermal santralde mühendis olarak çalıştığı öğrenilen sürücü Özcan Ö.’nün aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan yaralının yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.