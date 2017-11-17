Alkollü sürücü direğe çarpınca durabildi

İstanbul Taksim'de, bugün sabah 05.30 sıralarında aracıyla birlikte seyyar kokoreççilik yapan Davut Gündüz, alkollü olarak direksiyona geçerek evine gitmek üzere hareket etti. Fatih'teki Vatan Caddesi'ne geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken araçta maddi hasar meydana geldi.

ARAÇ YANIYOR SANILDI

Kazanın ardından olay yerine gelenler aracın yandığını düşündü ancak işin aslı aracın arka kapısı açılınca ortaya çıktı. Çıkan dumanların aracın arkasına konulan kokoreç ocağından çıktığı anlaşıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Davut Gündüz yaşadığı şokun ardından aracın içinde bulunan malzemeleri toparladı.

1.39 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Davut Gündüz'e alkol testi yaptı. Yapılan teste Gündüz'ün 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi.









