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Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı

Avcılar mevkiinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç yolda seyir halinde olan 4 araca çarptı. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA | 18.04.2018 - 02:23..
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Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 38 HL 520 plakalı otomobil seyir halinde olan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı

Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı VİDEO

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü gözaltına aldı. Polis ekipleri olası başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı

Alkollü sürücü E-5'te dehşet saçtı

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