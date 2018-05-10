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Alkollü sürücü kaza sırasında araçtan düştü

İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü, u dönüşü yapmak isterken, refüje çarpan otomobilden düştü.

DHA | 10.05.2018 - 12:27..
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Olay Ümraniye Ihlamurkuyu Çanakkale Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

ARAÇ KALDIRIMA ÇIKTI

Ferhat Ö., hızla 'u' dönüşü yapmak istedi. Araç refüje çarpınca sarsıldı. Otomobil sürücüsü Ferhat Ö.  bu sırada araçtan düştü. Kontrolsüz kalan araç kaldırıma çıkarak durdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

149 PROMİL ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 149 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı sürücü ambulansla hastanaye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Alkollü sürücü kaza sırasında araçtan düştü VİDEO

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