Alkollü sürücü takla attı: 3 yaralı

Ümraniye Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aşırı alkollü ve süratli olduğu iddia edilen 34 KT 0965 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Taklalar atan araç önce yolda yürüyen bir kişiyi araçla duvar arasında sıkıştırdı ardından büyük bir hız ile başka bir araca vurarak durabildi.

Ümraniye’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

3 YARALI

Vurduğu aracın sürücüsü ile yoldan geçen bir kişiyi yaralayan sürücü de ağır yaralandı. 15 dakikalık çalışmanın ardından, yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı.

ARAÇTAKİ ALKOL ŞİŞELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Üç kişinin yaralandığı kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti.