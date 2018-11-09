taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4601
Euro
6.20255
Altın
1220.2185
Borsa
93506.22
Gram Altın
214.37

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.

İHA | 09.11.2018 - 04:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yunus timleri şüphelendiği 42 ABR 008 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Araç sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü, Seyhan İlçesi Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yunus timleri tarafından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Yunus timleri, araç içerisinde bulunan 2’si kadın 4 kişiyi incelemek üzere Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi’ne götürüldü. Yapılan incelemelerinin ardından, araç sürücünün 88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, para cezası kesildi.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

35
Avukatın çorbasına zehir kattılar

Avukatın çorbasına zehir kattılar

18
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

6
TEM'de kaza sonrası ceset paramparça oldu

TEM'de kaza sonrası ceset paramparça oldu

16
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

22
Şenol Güneş: Farklı kazanmamız gerekirdi

Şenol Güneş: Farklı kazanmamız gerekirdi

18
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM