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Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

Adana'da alkollü sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

11.02.2017 - 06:32
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Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Başsoy yönetimindeki 06 AV 6468 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek caddenin sağ tarafından bulunan ağaçlara çarparak takla açtı.

Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

Fahri Başsoy ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler, sürücü Fahri Başsoy’a alkol testi yaptı. Test sonucunda 147 promobil alkollü çıkan Başsoy’un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve idara para cezası kesildi.

Trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.


Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

Alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yapan araçtan sağ çıktı

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