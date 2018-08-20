Alkollü sürücü zeytin ağaçlarının üzerine uçtu

18.00 sıralarında Cunda Adası’ndan Ayvalık merkez istikametine gitmekte olan M.T yönetimindeki özel otomobil kontrolünü kaybederek yol kenarındaki zeytin ağaçlarının üzerine uçtu.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazada; alkollü olduğu belirtilen sürücü M.T sıkıştığı araçtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan müdahale sonrasında kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulansa binmeyip tedaviyi reddeden sürücü M.T’nin vücudunun çeşitli yerlerinden hafifçe yaralandığı gözlendi. Sürücü M.T, olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



