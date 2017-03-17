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Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

İzmir Karşıyaka'da, alkollü olduğu belirlenen Ümit Kordoğan, aracının direksiyon kontrolünü yitirince cami kapısına ardından duvarına çarptı

17.03.2017 - 07:01
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Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Karşıyaka'dan Mavişehir yönüne giden Ümit Kordoğan yönetimindeki 35 HGT 95 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii kapısına, ardından da duvarına çarparak durabildi.

Alkollü sürücü cami duvarına çarptı VİDEO

Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

YARALANMADI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kordoğan'ın herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan polisin yaptığı kontrolde sürücü Ümit Kordoğan alkollü olduğu belirlenerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı


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