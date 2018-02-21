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Alkollü sürücünün merdivenle imtihanı

Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren alkollü sürücü, yol sonundaki merdivenlerden kestirme inmeye çalışınca aracın içinde sıkıştı.

DHA | 21.02.2018 - 12:53..
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Beyoğlu İstiklal Caddesi Çapanoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda,  sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi.

Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerden ilerlemeye çalışınca, araç merdivenlerde asılı kaldı.

Alkollü sürücünün merdivenle imtihanı

SÜRÜCÜ ARAÇTA UYUYAKALDI

Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuyakaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Alkollü sürücünün merdivenle imtihanı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri uyuyakalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.

Alkollü sürücünün merdivenle imtihanı

ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili  kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı. Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

Alkollü sürücünün merdivenle imtihanı

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