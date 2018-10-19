Daha önce alkollü araç kullanmakta ehliyetine el konulduğu öğrenilen 28 yaşındaki Bahri Arıkoğlu, yine aynı hataya düştü. Alkollü araç kullanan ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken trafikte korkulu anlar yaşattı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 20 kilometre kaçabildi VİDEO



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yüreğir Çimento uygulama noktasından kaçmaya başlayan Arıkoğlu, trafik kurallarını hiçe sayarak son sürat hız ile polisleri atlatmaya çalıştı. 20 kilometre boyunca kaçan Arıkoğlu, Seyhan Devriye Asayiş ekiplerince D-400 kara yolu hava alanı kavşağında kıskıvrak yakalandı.



Daha önce alkolden ehliyeti kaptıran sürücü alkollü olarak direksiyon başında yakalandı.





İKİ SUÇTAN DAHA CEZA

Araç içerisinde bulunan Arıkoğlu ve iki arkadaşı polis ekiplerince aşağı indirilerek üstleri ile araçları arandı. Araçta herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşılırken trafik polisleri olay mahalline çağrıldı. Trafik polisleri, Arıkoğlu’nun GBT’sine baktığına ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan alındığını tespit etti.

Alkolmetreyi üfleyen Arıkoğlu’nda 170 promil alkol çıktı. Arıkoğlu’na ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmakta ceza yazılırken, şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.