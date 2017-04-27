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Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

Elazığ seferini yapan Onur Air’e ait uçakta alkollü bir yolcunun diğer yolcularla tartışması kargaşaya neden oldu.

27.04.2017 - 03:10
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İstanbul’dan önceki akşam saat 21.15 sıralarında Elazığ seferini yapmak üzere hareket eden Onur Air’e ait Airbus 320 tipi uçakta alkollü bir yolcunun neden olduğu kavganın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre biri alkollü iki yolcu arasında çıkan kavga, tarafları ayırmak için diğer yolcuların araya girmesiyle kargaşa yaşandı. Havada endişe yaratan kavga nedeniyle birçok yolcu gözyalarını tutamadı.

"İN ULAN AŞAĞI" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Kavga eden yolculardan alkollü olan kişinin diğerine "İn ulan aşağıya" diyerek tehditler ve küfürler yağdırdığı öne sürüldü. Kavga nedeniyle birçok kişinin iniş sırasında kemer takmadığı belirtildi. Saat 23.30’da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis çağrıldı. İddiaya göre yurtdışında yaşadığı bildirilen alkollü yolcu polis nezaretinde uçaktan indirildi. Ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca resmi bir işlem yapılmadı.

CEZASI BİN 500 LİRA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor.


Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

Alkollü yolcu uçağı birbirine kattı

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