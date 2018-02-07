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Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı

Ereğli'de, alkollü olan arkadaşının yaptığı kazayı üstlenmeye çalışan arkadaşı, polisin mobese kameralarında kazayı kimin yaptığının göründüğünü belirtmesi üzerine vazgeçti.

DHA | 07.02.2018 - 09:15..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, akşam saatlerinde, Tezcan K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen otomobildeki, Şeyda Nur E.(25) ve Bahar K. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı

"MOBESE KAMERALARINDA GÖZÜKÜYOR"

Kaza yerinde inceleme yapan polisin yanına gelen Şeref B., kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Aracı emanet aldığını ve şokta olduğunu iddia eden Şeref B.'ye inanmayan polis, "Kazayı sen yapsan üstün başın yağ, su olurdu. Kazayı senin yaptığına emin misin? Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı gözüküyor. Sürücü sen değilsen işlem yapılır." uyarısında bulundu. Bunun üzerine Şeref B., kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Şeref B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı

SÜRÜCÜ 71 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan araştırmada kazayı Tezcan K.'nın yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tezcan K., hastanede yapılan kontrolde 71 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı



Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı



Alkollü arkadaşının yerine kazayı üstlenmeye çalıştı

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