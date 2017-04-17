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Alman AfD partisi: Evet verenler ülkesine dönsün

Almanya'da sağ popülist AfD, anayasa değişikliği referandumunda Almanya'dan Evet oyu kullananların Türkiye'ye geri dönmelerini istedi.

17.04.2017 - 17:01
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afd

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Türkiye'deki referandum sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşı seçmenlerin Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamayı yapan AfD merkez yönetim kurulu üyelerinden Alice Weidel, Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden çıkan Evet oyu oranlarının, Almanya'daki birçok Türkün topluma uyumu konusunda başarısızlık sağlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

VATANDAŞLIKTAN DA ÇIKARILSINLAR

Weidel, "Erdoğan'ın beşinci kolu, belli ki daha fazla hoşlarına giden ve ait de oldukları Türkiye'ye dönsünler." şeklinde konuştu. AfD'li Weidel ayrıca söz konusu kişilerin Alman vatandaşlıklarını geri almanın da mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

Weidel, vatandaşlığın ancak topluma yeterli düzeydeki bir uyumla mümkün olabileceğini ifade etti. Ancak bu şartın Evet oyu kullanan birinci, ikinci ve üçüncü nesil Türkler arasında söz konusu olmadığını belirtti.

AfD'li Weidel, ancak yeni memleketlerine 'sadık olacaklarına yönelik şüphe bulunmayanların' Alman vatandaşlığına geçebilmeleri gerektiğini savundu.

ALMANYA'DA EVET ORANI YÜZDE 63.07

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumuna Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerden büyük bir katılım oldu. Almanya'dan yaşayan Türk vatandaşı seçmenlerin Evet oyu yüzde 63.07 oldu.

Alman AfD partisi: Evet verenler ülkesine dönsün

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