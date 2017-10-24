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Alman ajansının iltica analizi

Alman Basın Ajansı (DPA), Türkiye'den kaçan elit FETÖ'cülerin yaptığı iltica başvurularının kabul ediliğini yazdı.

24.10.2017 - 13:32
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Alman ajansının iltica analizi

Alman ajansının iltica analizi

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan Fetullahçı teröristlerin ilk adresi Almanya oldu.

FETÖ'cü teröristleri iade etmeyerek pazarlık konusu yapan Almanlar, ülkeye giren FETÖ'cüleri istediği gibi kullanıyor.

HAİNLER ALMAN KUCAĞINDA

Alman Basın Ajansı, ülkelerine sığınan FETÖ'cülerle yapılan röportajdan bazı kısımları yayınladı. Türkiye'ye nefet kusan FETÖ'cüler, Almanya'nın demokrasisine hayran olduklarını ifade etti.

Haberde, "Elitler" olarak nitelendirilen FETÖ firarileri, Türkiye'de baskı ortamının olduğunu iddia etti.

ELİT FETÖ'CÜLER KABUL EDİLİYOR

Haberin detaylarında ise, Alman hükümetinin iltica taleplerinde titiz bir çalışma yaptığı ve zor durumdaki "Elitlerin" taleplerinin kabul edildiğine yer verildi.

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