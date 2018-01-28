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Alman polisinin PKK'lılara sert müdahalesi

PKK'lılara olan hoşgörüsüyle eleştirilen Almanya'dan şaşırtan bir görüntü geldi. Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden terör sempatizanlarına Alman polisleri müdahale etti.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 12:01..
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Alman polisinin PKK'lılara sert müdahalesi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı, terör örgütü PKK sempatizanlarını da rahatsız ediyor.

Almanya'da Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hazmedemeyen terör örgütü PKK yandaşları, ellerinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ve YPG paçavralarıyla yürüyüş yapmak isterken Alman polislerin sert müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

ALMANYA'DAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Bu görüntüler terörün beslendiği, büyütüldüğü ve finanse edilerek piyasaya sürüldüğü Almanya'da alışılmışın dışında...

Alman polisinin PKK'lılara sert müdahalesi ViDEO

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