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Alman polisinin PKK'lılara sert müdahalesi

PKK'lılara olan hoşgörüsüyle eleştirilen Almanya'dan şaşırtan bir görüntü geldi. Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden terör sempatizanlarına Alman polisleri müdahale etti.