Alman Bakan Gabriel: Türkiye AB'ye çok uzak

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda her zaman şüphelerinin olduğunu, fakat bu konuda Sosyal Demokrat Parti içerisinde kendisini azınlıkta bulduğunu belirtti.

Gabriel, "Türkiye bugün kesinlikle Avrupa Birliği'ne üyeliğe hiç olmadığı kadar uzak." dedi.

"YALNIZCA ERDOĞAN'A AVANTAJ SAĞLAR"

Gabriel, Almanya'nın Türkiye'nin provokasyonlarına aynı şekilde karşılık vermeyi gözardı etmesi gerektiğini çünkü bunun yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a avantaj sağlayacağını belirtti.

Gabriel aynı zamanda Türk siyasetçilerin Almanya'da yapılacak mitinglerde Alman yasalarına uymamaları halinde yasaklanabileceklerini belirtti.

MERKEL AÇIKÇA KARŞI ÇIKMIŞTI

Almanya'da 2005 yılında başbakanlığa gelen Angela Merkel, daha öncesinde Türkiye'nin üyeliğine açıkça karşı çıkmış ve "öncelikli ortaklık" çağrısında bulunmuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre Gabriel, bunun Türkleri ikinci sınıf Avrupalılar gibi hissettireceğini düşündüğünü fakat İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından görüşünün değiştiğini belirtti.

"AB VE TÜRKİYE'Yİ BİR ARAYA GETİREBİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, Türkiye'nin sözlü saldırılarının ve Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yasalarının üstünlüğü ilkesinin ihlal edilmesinin ardından AB ve Türkiye'yi şu an bir araya getirebilecek hiçbir şey olmadığını belirtti.